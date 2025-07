Mais dois países voltam a importar frango do Brasil; Fávaro se reúne com UE

Mais dois países suspenderam as restrições à importação de carne de frango brasileira após a confirmação de um foco de gripe aviária no município de Montenegro (RS), em maio. A informação foi atualizada hoje pelo Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária). Ao todo, 24 nações voltaram a comprar o produto brasileiro, e 10 ainda mantêm os embargos, como a União Europeia, que pediu ao país mais informações sobre o programa de combate à doença em reunião com o Ministério da Agricultura.

O que aconteceu

México e Reino Unido voltaram a permitir a entrada do produto brasileiro. As nações tinham restrições apenas com a carne que era exportada pelo Rio Grande do Sul. Com isso, 28 países já removeram totalmente as barreiras à exportação de carne de aves do Brasil, conforme balanço atualizado pelo Mapa. Na terça-feira, África do Sul e Singapura também encerraram as restrições.

10 países ainda mantêm a suspensão total das importações. Entre eles China, UE (União Europeia), Canadá, Chile e Peru. Outros 15 impuseram restrições apenas ao estado do Rio Grande do Sul, e há ainda casos de suspensão limitada a municípios específicos ou regiões delimitadas.