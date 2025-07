FGV: Tarifa de 50% dos EUA pode derrubar exportações do agro em até 75%

A imposição da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anteontem, pode provocar uma queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. A estimativa foi divulgada em um estudo realizado pelo Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024.

O que aconteceu

Medida pode provocar uma retração de até 0,41% no PIB (Produto Interno Bruto), especialmente se houver retaliação do Brasil. Nos Estados Unidos, os impactos seriam mais suaves: queda de 0,08% no PIB e até US$ 18,4 bilhões a menos em consumo.

Carne, café e suco de laranja são os principais afetados. Segundo o estudo, os itens já enfrentam tarifas mais altas no mercado americano —como o suco, taxado em 10,94%, e o açúcar, em 19,79%. Com a nova alíquota de 50%, os produtos brasileiros devem perder competitividade e serem substituídos por fornecedores de outros países.