Ex-embaixador: reciprocidade não determina que Brasil deva taxar EUA em 50%

Rubens Barbosa avaliou ainda que o cenário é complexo, pois a situação econômica mundial mudou.

Nós estamos numa situação muito complicada, porque nós estamos ainda pensando em resolver essa questão com critérios anteriores à eleição do presidente Trump. O mundo mudou, as condições são diferentes.

Agora a gente tem que concentrar na negociação comercial. Nós temos que contar com a aliança das empresas brasileiras, é muito importante a participação das empresas nessa negociação, porque vários produtos brasileiros afetam muito o mercado americano, as empresas americanas.

As empresas americanas podem ser aliadas nossas. O governo está fazendo um grupo de trabalho com o governo e com os empresários. Acho que é positivo.

Rubens Barbosa

