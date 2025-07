Governo começa a reembolsar vítimas de descontos do INSS no dia 24 de julho

A partir do dia 24 de julho o governo federal começará a ressarcir os aposentados e pensionistas que foram vítimas de descontos ilegais em seus benefícios do INSS realizados por entidades de classe. Antes, o segurado precisará aderir ao plano de ressarcimento aprovado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no começo do mês.

O que aconteceu

Os pagamentos começam em 13 dias. Serão 100 mil beneficiários sendo atendidos por dia. "Aqueles que aderirem primeiro ao acordo vão receber antes", diz o INSS em comunicado. O valor será pago em uma única parcela, com correção pela inflação desde a data do desconto até o depósito em conta.

Para receber, no entanto, é preciso aderir ao acordo a partir de hoje (11). Os aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e que até agora não tiveram resposta das associações já podem aderir ao plano de ressarcimento. "1,8 milhão de beneficiários [estão] aptos a fazer a adesão", diz o instituto.