CEO do Patties diz que venderia empresa para McDonald's: 'Morreria feliz'

Na visão do CEO, a lógica predominante do mercado brasileiro se tornou imediatista. "Ficou pop ser investidor. Todo mundo quer comprar um negócio e vender mais caro em cinco anos. Virou um ciclo curto. Os caras tragam as marcas rapidinho."

A Patties, por outro lado, diz ele, aposta no crescimento orgânico, sem metas agressivas de faturamento e com foco na experiência do cliente.

Divã de CNPJ no UOL:

Novos episódios do videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra ficam disponíveis às quintas no Canal UOL na TV, no YouTube e nas plataformas de áudio. Assista ao programa completo com Henrique Azeredo: