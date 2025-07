Companhias aéreas preparam ampliação de voos para Belém durante COP-30

A rota é coberta por aeronaves Boeing 737 Max 8, modelo mais sustentável da frota, para 176 passageiros. Até então a Gol operava apenas uma rota internacional a partir de Belém, com destino a Paramaribo (Suriname).

"Teremos um crescimento de 230% [nos voos] em comparação ao período de baixa temporada. Este voo para Miami é um pontapé inicial para a COP, além do incremento no número de voos e assentos nas rotas que já operamos: Galeão (RJ), Guarulhos (SP), Brasília (DF), Macapá (AP) e Paramaribo, e da inclusão de rotas como Salvador, Fortaleza e Congonhas. É um aumento de quatro vezes o número de voos e assentos no período do evento

Marcos Almeida, gerente de vendas da Gol

Voo para Miami permite conexões com 60 cidades da América do Note. Esses voos são operados pela America Airlines, parceira da Gol. A implantação da rota recebeu subvenção do estado, prevista em lei.

Governo vê investimento de longo prazo. "Consideramos que um dos principais legados da COP será o turismo, e para que ele se torne efetivo, concreto e duradouro temos que ter uma malha aérea mais forte. Em breve, vamos anunciar mais uma rota internacional como parte do projeto estratégico para a COP-30", afirmou o secretário de Turismo do Pará, Eduardo Costa.

Bogotá e Galeão

A Latam também prepara uma ampliação de 25% nos voos para a capital paraense. O aumento inclui mais frequências semanais nas rotas Belém-Guarulhos (aumento de 28 para 35) e Belém-Brasília (de 10 para 14). Durante a realização da COP, o número de voos da empresa deve chegar a ser 48% maior em comparação ao mesmo período de 2024.