Como a IA pode preparar você para uma entrevista de emprego

Seja honesto. - Não existem respostam certas para essas perguntas. O mais importante, de acordo com especialistas, é que ela venha da consciência de quem você é, no que você é bom e no que precisa melhorar. Lembre-se de que a honestidade é valorizada em processos seletivos. Responder de forma transparente é melhor do que falar de um jeito ensaiado ou muito clichê.