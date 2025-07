Vietnã, Brics e indústria local: Como Brasil pode 'driblar' taxa de Trump

Mesmo se a tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entrar em vigor em 1º de agosto, o Brasil pode ter alternativas para driblar o prejuízo, ainda que não totalmente, negociando com África, Vietnã e até mesmo países do Mercosul. A avaliação de especialistas em comércio exterior ouvidos pelo UOL é que o mercado interno e o fortalecimento de relações com parceiros que já compram produtos brasileiros podem ser —literalmente— rotas para reduzir as perdas com as exportações.

O que aconteceu

Suco de laranja, café e carne bovina são os três principais setores afetados, mas não os únicos. Produtos feitos de ferro, aeronaves, madeira, gorduras e semifaturados também devem ter impactos significativos se a tarifa de Trump entrar mesmo em vigor, segundo avaliação de Stefânia Ladeira, especialista em comércio exterior e gerente de produtos da Saygo Comex

Fortalecer a indústria nacional é uma opção. Para Stefânia, o lingote de metal (uma barra de metal usado na siderurgia) é o mais dependente do mercado americano, mas, se os insumos ficarem no mercado interno, podem proporcionar a expansão na fabricação de outros itens derivados, ou até mesmo atrair a atenção de mercados já existentes, como a China. "Se tornar competitivo pode levantar questionamentos dos exportadores chineses e do governo para negociar preços mais interessantes para os produtos que hoje são basicamente importados", avalia.