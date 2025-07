Taxação de Trump deixa 95 toneladas de mel encalhadas em porto no Ceará

Infelizmente, recebemos o comunicado dos nossos clientes mandando suspender o embarque. Nós estamos com cinco contêineres, cerca de 95 toneladas de mel, no porto do Pecém, já feito todo o despacho aduaneiro só aguardando os navios fazerem as operações de embarque.

Presidente geral da Casa Apis, Sitônio Dantas, em entrevista à TV Globo

Mel já percorreu mais de 500 km de caminhão. O produto saiu do município de Pico (PI) até São Gonçalo do Amarante (CE), onde fica o porto. Do Ceará, seguiria de navio até os EUA.

Central de cooperativas tenta negociar venda do produto que está em Pecém. "Fomos pegos de surpresa. A nossa representante nos EUA, que é uma brasileira, está tentando negociar com esses clientes devido à ligação de amizade que nós temos com eles para ver se, pelo menos esses cinco que estão no Pecém, possam ser embarcados", disse Dantas.

Estimativa é de queda de 75% na exportação de alimentos

Taxação de Trump pode provocar queda de até 75% nas exportações de alimentos para o mercado norte-americano. A estimativa é do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV (Fundação Getúlio Vargas). O impacto direto atinge o agronegócio, responsável por cerca de US$ 12,1 bilhões dos embarques ao país em 2024.

Medida pode provocar uma retração de até 0,41% no PIB (Produto Interno Bruto), especialmente se houver retaliação do Brasil. Nos EUA, os impactos seriam mais suaves: queda de 0,08% no PIB e até US$ 18,4 bilhões a menos em consumo.