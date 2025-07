Rui Costa: governo vai regulamentar lei da reciprocidade e abrir mercados

A investida dos EUA contra o Brasil

Nesta semana, Trump foi às redes sociais para revelar que estava taxando em 50% todos os produtos brasileiros exportados aos EUA. Na justificativa, o republicano fez uma vinculação direta entre a punição e o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo de tentativa de golpe de Estado. Atendendo a outra ala dentro do Casa Branca, ainda mencionou os ataques do Brasil contra as "big techs".

Reforço a coação dos Brics. No início da semana, o presidente americano já tinha ido às redes sociais alertar que "qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política". Na Casa Branca, a porta-voz do governo americano, Karoline Leawitt, justificou o ataque, apontando que o Brics tem como objetivo "prejudicar os interesses dos EUA".

Tarifaço é mais do que evitar a prisão de Bolsonaro. De acordo com o colunista Jamil Chade, as barreiras comerciais dos EUA são fruto da convergência dos interesses de grupos ideológicos, de empresários de tecnologia e dos anti-China. "O Brics, o avanço do Brasil sobre as plataformas digitais e a pressão da ala mais radical da direita americana por socorrer seus aliados bolsonaristas levaram à medida. A meta: criar condições para que a eleição de 2026 no Brasil abra espaço para um governo alinhado aos interesses políticos e econômicos de Trump", afirma.

Entidades que representam o agronegócio nacional se posicionaram com preocupação em relação à sobretaxa norte-americana. A medida é apontada como "injusta" e "não recíproca". Segundo a Amcham Brasil, o tarifaço trará consequências para toda a economia. "Trata-se de uma medida com potencial para causar impactos severos sobre empregos, produção, investimentos e cadeias produtivas integradas entre os dois países", disse a entidade em nota.



(*) Com informações do jornal O Estado de S. Paulo