Amanda Klein: Lei de reciprocidade pode ser caminho sem volta contra os EUA

O presidente Lula determinou a criação de um comitê interministerial para conversar com os setores mais afetados pela sobretaxa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros.

Lula disse também que se reunirá pessoalmente com empresários para tratar do tema a partir do levantamento inicial de cada setor.

A apresentadora do UOL destacou que o Brasil não é o único a sofrer com as tarifas norte-americanas, que na verdade é a arma em comum de Donald Trump para punir todos os países em lógica aleatória do presidente dos EUA.

Na sua guerra particular contra o resto do mundo, Donald Trump fez novas vítimas no fim de semana. União Europeia e México, dois dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, receberam de presente tarifas de 30%. Ao todo, 25 países receberam cartas na última semana com ameaças de taxas exorbitantes que passarão a vigorar a partir de 1º de agosto.

O Brasil está no topo da lista, com tarifa de 50% sob o argumento político-ideológico de que o julgamento de Jair Bolsonaro é uma caça às bruxas e a suspensão de contas e multas a plataformas sociais americanas configuram censura.