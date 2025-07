Lula deve afastar disputa pública com EUA e ser diplomático, diz analista

"Existem inúmeras alternativas na mesa. Para o Lula pessoalmente, as tarifas não são de todo uma questão horrível, porque, primeiro, está cada vez mais claro que o envolvimento, o apreço pessoal que é colocado na carta em relação ao Bolsonaro, ajuda o Lula numa questão de colocar a culpa em cima do ex-presidente brasileiro."

Segundo, a China já iniciou movimentações em cima do Brasil para tentar, não só absorver parte dessa produção, mas também para poder, de alguma forma, negociar ou até ampliar o mercado brasileiro em relação aos próprios Brics.

E terceiro, existem alguns produtos que de fato são muito problemáticos, que eles não seriam exportados dos Estados Unidos, mas existem outros que o governo brasileiro poderia olhar até com bons olhos, de você ter determinados produtos abastecendo o mercado brasileiro forçando o preço para baixo.

Thiago de Aragão

Veja a íntegra do programa: