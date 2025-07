Ibovespa abre em queda e dólar estável com tensão externa e IBC-Br no foco

A alta de 2,28% interrompeu sequência de baixas semanais. A manutenção da trajetória de cinco semanas consecutivas de desvalorização do dólar em relação ao real dependia de uma queda superior a 2,18% (-R$ 0,118) da divisa na sessão de sexta-feira, o que não aconteceu.

Ibovespa abre a semana em queda. Por volta das 10h36, o principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 0,62%, aos 135.341 pontos, depois de abrir o pregão aos 136.186 pontos, na máxima intradiária. O movimento de queda acompanha também os índices futuros em Nova York e das bolsas europeias.

A bolsa brasileira é impactada pela cautela dos investidores com a mais recente rodada de ameaças tarifárias dos EUA. Trump anunciou que irá impor tarifas de 30% sobre os produtos importados do México e da União Europeia. O chefe da Casa Branca citou o envolvimento do México no tráfico de drogas para os Estados Unidos e um desequilíbrio comercial com o bloco europeu.

A decisão acirrou ainda mais a guerra comercial. Ambos parceiros criticaram duramente as novas tarifas, que são maiores do que a taxa de 25% imposta por Trump no início deste ano, embora os produtos que entram nos Estados Unidos sob o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (T-MEC) estejam isentos.

Na cena doméstica, os investidores seguem de olho nos desdobramento do tarifaço de 50% sobre o Brasil. No domingo (13), o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmaram que o governo deve regulamentar ainda nesta semana a lei de reciprocidade.

Prévia do PIB abaixo das expectativas. O mercado também repercute o IBC-Br. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central caiu 0,74% em maio, na comparação com abril e na série com ajuste sazonal. O resultado, divulgado hoje pelo BC, ficou abaixo das expectativas de analistas, que projetavam uma queda de 0,50%. A mediana indicava baixa de 0,02%, e o teto, alta de 0,54%.