Lula repete Bolsonaro e dá benefícios e isenção para taxistas

"Os estudos do Inmetro mostraram que era mínimo o problema", justificou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio. "O taxista não vai precisar [do teste anual], às vezes perde um dia inteiro de trabalho para fazer a aferição", disse, sob aplausos de motoristas presentes no Palácio do Planalto.

A MP também isenta a indústria, que até então paga uma taxa por taxímetro produzido. "Foi possível fazer essa medida sem prejudicar a confiabilidade do taxímetro no Brasil", prometeu o presidente do Inmetro, Márcio André Oliveira.

O anúncio faz parte de uma estratégia de aproximação do governo com diferentes classes trabalhadoras. Da mesma forma que tem procurado diálogo com motoristas de aplicativos e caminhoneiros, também quer retomar a relação com o setor, antigo apoiador do petista, que rumou para o lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nos últimos anos.

O próprio Bolsonaro também criou benefícios para a classe. Em 2022, ano eleitoral, o ex-presidente anunciou o pagamento de dois vouchers de R$ 200 a R$ 300 para motoristas de táxi e de R$ 1.000 para caminhoneiros.

À época, Bolsonaro foi criticado pela oposição. A poucos meses do embate com Lula nas urnas, petistas chamaram a iniciativa de "eleitoreira" e é até hoje lembrada por membros do governo, como o ministro Fernando Haddad (Fazenda), como um exemplo de pouco apreço do ex-presidente pelas contas públicas.