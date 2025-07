Tarifaço deve cortar empregos, subir os preços e dificultar crediário

Os grandes exportadores brasileiros não serão os únicos a perder dinheiro com o tarifaço de 50% que os Estados Unidos impuseram ao Brasil esta semana, e que começa a valer no dia 1º de agosto. Se o governo Lula (PT) não entrar em acordo para cancelar a sobretaxa e ainda tarifar a importação de produtos americanos, o desemprego vai aumentar, e a dona de casa terá de lidar com o aumento de preços no supermercado e com a dificuldade em parcelar suas compras.

Veja o que dizem especialistas consultados pelo UOL:

Preços vão subir

Comida vai ficar mais barata por pouco tempo. Embora a oferta de alguns alimentos no Brasil deva aumentar com a redução das exportações para os EUA, o preço não vai cair por muito tempo. "Carne de boi, de frango, de porco, café e suco de laranja vão ter um excedente de curto prazo no mercado brasileiro, já que os empresários vão trabalhar para redirecionar essa produção para outros lugares", diz o economista Jorge Ferreira dos Santos Filho, professor de Administração da ESPM. "O preço baixo dos alimentos será de curto prazo."