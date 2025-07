Restituição do Imposto de Renda 2025: veja data de pagamento do 3º lote

A Receita Federal já efetuou os créditos referentes ao primeiro e segundo lotes da restituição do Imposto de Renda. Agora, os declarantes aguardam o próximo repasse, que está programado para o dia 31 de julho, quando será disponibilizado o terceiro lote.

Cronograma de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já depositado)

2º lote: 30 de junho (já depositado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe antes?

Os reembolsos seguem uma ordem de prioridade estabelecida por lei. O pagamento tem início com os cidadãos com 80 anos ou mais. Em seguida, entram na fila os que têm mais de 60 anos, pessoas com deficiência física ou mental, ou que convivem com alguma enfermidade grave. Na sequência, são contemplados os profissionais da educação cuja principal fonte de renda seja o magistério. Também ganham prioridade os que utilizaram a declaração pré-preenchida e indicaram Pix como forma de recebimento. Em caso de igualdade nos critérios, leva vantagem quem enviou a declaração primeiro.