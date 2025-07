3º lote de restituição do Imposto de Renda: veja data de pagamento

Demais contribuintes

Como verificar se você foi incluído neste lote?

A consulta pode ser realizada no site da Receita Federal, com o preenchimento do número do CPF, data de nascimento e o ano-base 2025. As atualizações são feitas mensalmente.

Se a restituição ainda não estiver disponível, mas não houver pendências na declaração, o sistema exibirá a mensagem "em fila de restituição". Isso indica que o contribuinte está habilitado e deve receber nos lotes seguintes.