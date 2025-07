Embraer: Avião ficará R$ 50 mi mais caro com tarifa, e pode custar empregos

Além disso, a Embraer usa muitas peças fabricadas nos EUA. "Até 2030, [a Embraer] tem potencial de comprar US$ 21 bilhões em equipamentos americanos para equipar nossos aviões", estima. "Por isso achamos que uma solução negociada é possível."

Outra opção será fabricar ainda mais nos EUA. A empresa já mantém "quase 3.000 empregos" em uma fábrica na Flórida, com "mais de US$ 3 bilhões em ativos no país". "Mas isso impactaria o que a gente manda daqui pra lá", afirmou o executivo.

Hoje, Neto participou de uma reunião do governo federal com empresários afetados pelas tarifas. "Hoje tivemos uma reunião em Brasilia com o vice-presidente [Geraldo] Alckmin e ministros. Estamos otimistas que o governo vai encontrar uma solução para o problema", afirmou.

A gente tem sido muito ativo, tivemos várias reuniões com autoridades de alto nível nos EUA pra mostrar pra eles a contribuição da Embraer nesses 45 anos [de parceria].

Francisco Gomes Neto, presidente da Embraer