Congresso quer diminuir alcance do IOF para fechar hoje acordo com governo

O Congresso Nacional quer diminuir o alcance do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para fechar com o governo um acordo sobre o tema na reunião de conciliação agendada para hoje no STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

O encontro foi marcado pelo ministro Alexandre de Moraes (STF). No começo do mês, o magistrado suspendeu os efeitos de três decretos: dois do governo —que aumentavam as alíquotas do IOF para subir a arrecadação da União— e um da Câmara dos Deputados, que derrubava os decretos do governo. Sem decidir quem tinha razão, Moraes marcou para hoje (15) uma audiência de conciliação no Supremo entre parlamentares e membros do Executivo.

Congresso vai sugerir a redução do alcance do IOF. Os decretos da presidência aumentavam as alíquotas já existentes sobre algumas movimentações financeiras e passavam a cobrar IOF para certas movimentações que antes eram isentas. Para liberar o IOF, parlamentares querem voltar a zerar a cobrança sobre as operações isentas até os decretos do presidente Lula (PT), revelou a Folha de S.Paulo.