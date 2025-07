Após tarifaço, Lula assina decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade

Decreto prevê a criação de um colegiado para debater as retaliações. Caberá ao Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais deliberar sobre a aplicação de contramedidas provisórias e acompanhar as negociações para a superação das medidas unilateralmente impostas. O grupo será presidido pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Itamaraty deverá realizar consultas diplomáticas. O decreto estabelece ainda que o Ministério das Relações Exteriores fica responsável por avisar o comercial afetado pela Lei da Reciprocidade em cada fase do processo, tanto para as contramedidas provisórias quanto para as ordinárias.

As contramedidas excepcionais e provisórias poderão ser aplicadas em resposta a atos de países ou blocos que: