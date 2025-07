Haddad diz que IOF sobre risco sacado foi motivo da falta de acordo no STF

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) do risco sacado foi o motivo para que não houvesse um acordo de conciliação entre o governo e o Congresso no STF (Supremo Tribunal de Justiça) sobre o decreto que aumentava as alíquotas do tributo. Porém, Haddad disse que o problema "é fácil de se resolver".

O que aconteceu

"Fazenda entende que o risco sacado é uma operação de crédito como outra qualquer", disse Haddad em Brasília. Funciona assim: uma empresa faz uma compra de um fornecedor, com o compromisso de pagar em um prazo determinado, por exemplo, 60 dias, como uma antecipação de recebíveis. O fornecedor faz uma operação de risco sacado no banco para receber esse valor antes do prazo combinado com a empresa compradora. Na operação, o banco adianta o valor ao fornecedor, com desconto. E a compradora paga o valor cheio ao banco no prazo que havia combinado com o fornecedor.

Operação antes não pagava IOF, e passou a pagar uma alíquota de 3,95% com o decreto do governo sobre o imposto em maio. A expectativa de arrecadação com a cobrança era de R$ 8 bilhões. Com a derrubada do decreto pelo Congresso, a operação voltou a ser isenta.