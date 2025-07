A construção de um prédio tem que prever condomínio barato, diz Patriani

Valter Patriani, fundador da construtora Patriani, disse que a construção do prédio tem de prever que o condomínio seja barato. "Se não for um imóvel bem pensado, conforme vai passando o tempo, o condomínio vai ficando mais caro", afirma. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Imóvel precisa ser tecnológico. Ele cita, por exemplo, ter fazenda solar, o que beneficia todos os moradores, com a redução do consumo de energia das áreas comuns e, consequentemente, uma economia para o condomínio. "Você cria o prédio já pensando que, daqui a 20 anos, ele continuará moderno, porque, se o condomínio ficar muito caro, desvaloriza o imóvel", afirma.