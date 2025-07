Como são os jatos da Embraer vendidos por R$ 21,8 bilhões à Dinamarca?

O modelo traz motores Pratt & Whitney de nova geração, que conseguem cortar em até 25% o consumo de combustível na comparação com o E195 anterior. O modelo também recebeu melhorias aerodinâmicas e sistemas eletrônicos avançados, como o fly-by-wire, que ampliam a eficiência operacional e a estabilidade em voo. Esse sistema substitui os cabos e comandos mecânicos tradicionais por sinais digitais, que tornam o avião mais estável e ajudam a otimizar o consumo de combustível.

Acordo entre Embraer e SAS prevê a venda de 45 jatos E195-E2, avaliados em R$ 21,8 bi, com entregas a partir de 2027 Imagem: Divulgação/Embraer

Detalhes do modelo

Cabine pensada para conforto em voos regionais. Mesmo sendo um jato de corredor único, o E195-E2 mantém o layout 2-2, sem poltronas centrais, o que garante mais espaço lateral para os passageiros. O projeto interno inclui compartimentos maiores para bagagem de mão e tomada USB em todas as poltronas, reforçando a proposta de conforto para voos curtos e médios.

Alcance adaptado para o mercado europeu. Com autonomia próxima de 4.800 quilômetros, o E195-E2 atende rotas de média distância — como as que conectam os principais hubs europeus — e pode operar em aeroportos regionais, onde o uso de jatos menores oferece melhor rentabilidade.

Projetado para voar até em aeroportos com restrições, o E195-E2 amplia as rotas possíveis para as companhias aéreas. Com capacidade de operar em pistas curtas e em regiões com regras rígidas de ruído, o modelo permite à SAS expandir sua malha regional e reforçar as conexões a partir do hub de Copenhague.