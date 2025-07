Dólar sobe e Bolsa não tem tendência definida com tensão sobre tarifaço

Indicadores sobre a economia dos Estados Unidos devem ser observados com atenção pelos agentes financeiros. O índice de preços ao produtor (PPI) e a produção industrial do país referentes a junho são aguardados pelo mercado. Ainda hoje também deve ser divulgado o Livro Bege, documento sobre a condição econômica em cada um dos distritos do Fed (Federal Reserve), o Banco Central norte-americano.

Bolsa oscila entre o campo negativo e positivo. Às 10h25, o principal índice acionário operava no azul com leve alta de 0,06%, aos 135.333 pontos depois de abrir estável, cair e voltar a subir.

Ontem o Ibovespa não conseguiu sustentar os ganhos em um dia de alta volatilidade e encerrou em queda pela sétima sessão consecutiva. O índice acumulou recuo de 0,04%, aos 135.250 pontos, próximo da estabilidade.

Governo dos EUA abre investigação comercial sobre Pix, etanol e big techs. Além dos dados do exterior, os investidores seguem atentos às negociações sobre o tarifaço. Em uma nova ofensiva sobre o país, o USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA) comunicou hoje que vai avaliar as práticas comerciais locais "injustas" nas áreas do comércio eletrônico e tecnologia, taxas de importação e desmatamento. A investigação foi pedida pelo presidente norte-americano.

A medida surge em meio às tentativas do governo brasileiro em negociar com a Casa Branca. Empresários pediram ontem a prorrogação do prazo de vigência das tarifas de 50% para os produtos nacionais, que entram em vigor no dia 1º de agosto. Nesta quarta-feira (19), o vice-presidente e ministro, Geraldo Alckmin, volta a se reunir com o setor privado e centrais sindicais para avaliar medidas contra o tarifaço.

Desaprovação de Lula tem tendência de queda após tarifaço, diz pesquisa. O primeiro estudo Genial/Quaest realizado após a crise imposta por Trump, o presidente Lula marcou 40% de avaliação negativa, ante 28% de avaliação positiva, uma oscilação favorável em relação à rodada anterior. Há ainda outros 28% que avaliam o governo como regular, e 4% dizem não saber responder. Na rodada anterior da pesquisa, realizada de 29 de maio a 1º de junho, após o escândalo do INSS, Lula havia atingido o pior patamar do mandato, com avaliação negativa de 43% e positiva de 26%. Outros 28% consideravam a gestão regular.