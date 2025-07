Com multinacionais, Alckmin minimiza investigação dos EUA: 'Já foi feito'

O documento, revelado ontem, destaca o Pix como uma "possível prática desleal" e reclama da pirataria no Brasil. "O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, a promoção de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo", diz outro trecho do relatório, assinado pelo USTR (Escritório do Representante do Comércio dos EUA).

A investigação tem sido foco de críticas por membros do governo. Em discurso nesta tarde, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, ironizou a investigação durante discurso no Palácio do Planalto.

As críticas à postura da gestão norte-americana pelo governo brasileiro têm sido recorrentes. Em carta enviada ontem, o Brasil manifestou "indignação" contra os anúncios de Donald Trump e a taxação disse que terá "impacto muito negativo em setores importantes de ambas as economias" e cobrou resposta de uma proposta de negociação feita há dois meses, em maio.

Solução em conjunto com empresas dos EUA

Hoje, o comitê de emergência do governo buscou ouvir representantes de corporações norte-americanas. Depois de receber brasileiros ontem e pela manhã, Alckmin se reuniu com algumas das maiores multinacionais do planeta junto à AmCham Brasil (Câmara Americana de Comércio para Brasil) nesta tarde.

"Nós queremos trabalhar unidos, com empresários, trabalhadores, todo mundo unido para resolver essa questão", afirmou Alckmin, que coordena o grupo. Um dos principais esforços do governo tem sido não só dialogar como buscar apoio do empresariado para que o setor privado não só ajude na negociação como na pressão, tanto aqui quanto lá.