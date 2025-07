Calendário do INSS de julho começa a ser pago na próxima semana; veja data

Para verificar a data correta de recebimento, é preciso observar o penúltimo número do benefício, desconsiderando o dígito final que aparece após o traço. Informações detalhadas também estão disponíveis no site ou no aplicativo Meu INSS, com acesso via CPF e senha cadastrada na plataforma Gov.br.

Caso surjam dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento automatizado diariamente e suporte com atendentes durante o horário comercial.

Além disso, o app ou portal Meu INSS permite consultar o extrato do benefício, corrigir dados cadastrais e acessar diversos outros serviços por meio da ferramenta de busca.

Datas de pagamento - Benefícios de até um salário mínimo

Final 1: 25 de julho

Final 2: 28 de julho

Final 3: 29 de julho

Final 4: 30 de julho

Final 5: 31 de julho

Final 6: 1º de agosto

Final 7: 4 de agosto

Final 8: 5 de agosto

Final 9: 6 de agosto

Final 0: 7 de agosto

Datas de pagamento - Benefícios acima do salário mínimo