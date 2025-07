Veja como ficaram as alíquotas do IOF após decisão de Alexandre de Moraes

Em vitória do governo Lula (PT), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou hoje que os decretos presidenciais que aumentaram as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) voltem a vigorar. O ministro, porém, entendeu que o Congresso tinha razão em parte, e suspendeu o trecho do decreto que tributava as chamadas operações de "risco sacado". A decisão ainda será submetida ao plenário do Supremo.

Veja como ficaram as alíquotas

O governo havia unificado a cobrança do IOF em 3,5% para operações de quem viaja ao exterior. Com a validação dos decretos presidenciais, essa alíquota será aplicada para: