Isenção do IR até R$ 5 mil deve ir ao plenário em agosto, diz deputado

Os principais pontos apresentados pelo governo para mudança do IR foram mantidos. O texto enviado pelo Planalto previa isenção parcial para quem ganha entre R$ 5.000 e R$ 7.000.

O relator elevou o valor máximo para R$ 7.350. A alteração beneficia 500 mil contribuintes. Cálculos estimam que a isenção significa perda de arrecadação anual de R$ 25,5 bilhões.

Rubens Pereira Jr. explicou a situação da população brasileira, em que 'quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito', e detalhou com a mudança irá funcionar na prática para as pessoas.

A regra no Brasil é: quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito. E esse projeto inverte essa lógica. Então é o início da reforma da renda onde, a partir do ano que vem, quem ganha até R$ 5 mil não vai pagar nada. Isso vai ser cobrado um pouquinho mais dos super-ricos.

Aqueles que ganham especialmente mais de R$ 100 mil por mês vão pagar uma alíquota de até 10%. Hoje um trabalhador que ganha R$ 5.000 ele paga algo entre R$ 350 e R$ 400 por mês. Esse dinheiro vai sobrar para ele. Ele vai gastar com saúde, com alimentação, com transporte, com lazer. Esse dinheiro vai circular, vai gerar mais emprego.

Rubens Pereira Jr., deputado federal

