PIS 2025: veja calendário de pagamentos do abono salarial

A Caixa Econômica Federal dará início, em julho, ao repasse do abono salarial de 2025 para os trabalhadores nascidos nos meses de setembro e outubro.

O que aconteceu

De acordo com o cronograma oficial, os pagamentos destinados ao sexto grupo de beneficiários terão início em 15 de julho, conforme as datas estipuladas pela instituição financeira. Esse lote contempla também quem faz aniversário nos meses de setembro e outubro.

Para ter direito ao abono, o trabalhador deve ter atuado com carteira assinada — tanto no setor privado quanto no serviço público — por no mínimo 30 dias durante o ano-base de 2023.