'Taco trade': Trump pode recuar nas tarifas ao Brasil, dizem analistas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode "amarelar" e recuar na tarifa cobrada pelos produtos importados do Brasil. A avaliação de especialistas ouvidos pelo UOL é de que o "Taco trade", apelido criado por um jornal britânico para se referir ao "vai e vem" das decisões sobre a política tarifária, é plausível, já que a economia norte-americana também "tem a perder" com as tarifas altas.

O que aconteceu

"Taco trade" é apelido criado pelo jornal Financial Times. Não tem nada a ver com o prato da comida mexicana, mas uma sigla para a expressão "Trump Always Chickens Out" ("Trump Sempre Amarela", em tradução livre —EUA costumam dizer que, quando alguém muda de ideia em uma decisão, é equivalente a uma galinha, que cisca para trás). O termo foi cunhado porque, segundo o jornal, Trump anuncia medidas comerciais agressivas, mas depois recua ou adia as ações.

Isso aconteceu com o próprio tarifaço de 2 de abril. Dois dias após anunciar as medidas, decidiu "suspender" a cobrança recíproca para 9 de julho. Na semana passada, prorrogou novamente o início das tarifas para 1 de agosto.