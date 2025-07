Patriani diz que cliente pode receber imóvel com obra física 'do seu jeito'

Visita às obras, troca de piso, escolha de outro acabamento. O cliente da construtora Patriani pode deixar o apartamento "do seu jeito", para evitar o 'quebra-quebra" após a entrega das chaves. É o que diz Valter Patriani, fundador da construtora Patriani. Ele foi convidado do "UOL Líderes", videocast do UOL Economia que entrevista líderes do mundo empresarial.

Política de transparência com o cliente. Na entrevista, Patriani diz que o cliente é convidado a conhecer um apartamento exatamente igual ao que receberá, permitindo que ele defina modificações na sua unidade antes da entrega das chaves. "Ali, nós oferecemos para ele a opção de mexer em alguma coisa, como trocar o piso por outro. Aí nós fazemos a diferença. Mas o bacana é que o cliente vai receber o apartamento daqui três, quatro anos, já pelo menos com a obra física feita", declara. Isso evita, segundo ele, o "quebra-quebra" após a entrega do imóvel.