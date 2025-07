Brasil fica fora do top 5 dos países mais competitivos da América Latina

O ranking utiliza 125 variáveis agrupadas em dez aspectos principais:

cobertura de necessidades básicas

aspectos institucionais

infraestrutura

estabilidade macroeconômica

saúde

educação

expectativas da população

concorrência de mercado

eficiência nas relações públicas

acesso à tecnologia

Como funciona a pontuação: Cada país é pontuado em uma escala de 0 a 100, sendo que os seis primeiros aspectos valem até 12 pontos cada, e os quatro últimos, até 7 pontos cada.

O Brasil soma 67,1 pontos na pesquisa de 2025, contra 81 do Chile, que mantém a primeira posição do ranking desde 2013. Já a Venezuela, última colocada, conseguiu apenas 48,9 pontos.

Outros objetivos da pesquisa. "Ao mesmo tempo, busca-se explorar os motivos que posicionam cada país em determinada colocação e realizar uma análise proativa sobre as ações que ele deveria adotar para manter e melhorar seu posicionamento, observando as realidades e estratégias dos líderes em cada aspecto competitivo", diz trecho do relatório.

Veja o ranking completo: