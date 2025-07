Clima fez preço do cacau disparar, diz CEO da Dengo: 'Mais caro que cobre'

Além do cacau, outros alimentos enfrentam a mesma pressão: o café, o azeite e, mais recentemente, a castanha-do-pará, que sofreu perda de até 80% da safra em algumas regiões, segundo o CEO. O motivo, diz ele, é o mesmo: eventos climáticos extremos, como secas e chuvas irregulares, que afetam diretamente os ciclos produtivos.

"Em 2025, já não é novidade o preço do café e do cacau. Novidade para nós esse ano foi a quebra da castanha do Pará", afirmou ele. O impacto atinge todos os elos da cadeia, do pequeno produtor ao consumidor final.

A alimentação de verdade tende a se tornar mais cara enquanto nós não corrigirmos nosso modelo de consumo. Estevam Sartoreli

Para Sartoreli, a saída está na mudança de hábitos: consumir com mais intenção, pagar mais por produtos duráveis, e buscar qualidade em vez de volume. Um exemplo de hábito que precisa mudar é o consumo excessivo de açúcar, diz ele: "Na Dengo, a gente defende desde o começo um mote de mais cacau e menos açúcar", defende o executivo.

A Dengo, marca brasileira de chocolates premium com foco em sustentabilidade, nasceu com o propósito de valorizar o cacau nacional e criar "um novo orgulho de ser brasileiro". Com duas lojas em Paris e um centro criativo na Faria Lima, em São Paulo, a marca aposta em uma cadeia com pagamento de prêmios acima do mercado para pequenos produtores.