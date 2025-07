Dólar reduz alta a R$ 5,56, e Bolsa recua com volta do IOF e tensão com EUA

Ibovespa cai 0,13%. O principal índice da Bolsa de Valores vem em baixa desde a abertura após quebrar uma sequência de sete quedas consecutivas ontem. Às 11h38, o Ibovespa recuava aos 135.335,05 pontos.

No cenário externo, a condução da política monetária americana segue no radar dos investidores. As vendas no varejo norte-americano totalizaram US$ 720,1 bilhões em junho, uma alta de 0,6% sobre maio. Assim como os preços de importados, que também aumentaram 0,1% no mês passado, após queda de 0,4% em dado revisado para baixo. Já os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, também aguardados pelos agentes, somaram 221 mil na semana encerrada no dia 12 de julho. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (17) pelos departamentos de Comércio e Trabalho dos EUA.

Repercussão do IOF

Apesar do fim do impasse sobre o IOF, mercado repercute decisão do STF. Em vitória do governo Lula (PT), o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou ontem que os decretos presidenciais que aumentaram as alíquotas de Imposto sobre Operações Financeiras voltassem a vigorar. O ministro, porém, entendeu que o Congresso tinha razão em parte, e suspendeu o trecho do decreto que tributava as chamadas operações de "risco sacado". A decisão ainda será submetida ao plenário do Supremo.

Reestabelecimento do IOF consolida 'aumento no custo das operações financeiras no Brasil'. Na análise de Jeff Patzlaff, planejador financeiro e especialista em investimentos, a manutenção do decreto do governo afeta diretamente o câmbio, o crédito e os investimentos.

Por outro lado, a elevação das alíquotas para o dólar e remessas ao exterior dá certo "respiro" ao real. Segundo Patzlaff, isso acontece no curto prazo pela redução do fluxo de saída de moeda, mas também sinaliza aumento de custos para viajantes e empresas, reduzindo parte do dinamismo cambial.