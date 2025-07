Lula diz que 'gringo não vai dar ordem' e que vai taxar big techs dos EUA

O governo brasileiro tem insistido que a decisão foi política e que as justificativas econômicas apresentadas por Trump não se sustentam. Um relatório publicado na semana passada pela Amcham Brasil revela que o superávit comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil alcançou US$ 1,7 bilhão. A cifra representa um aumento de aproximadamente 500% em comparação com o mesmo período de 2024.

Não é um gringo que vai dar ordem a esse presidente da República. Não é. Eu sei a quem eu devo respeitar nesse país, eu sei quem é que manda nesse país, eu sei quem faz esse país ser o que é: o nome dessa pessoa só tem quatro letras, chama-se povo brasileiro.

Lula, em provocação a Trump

Lula também prometeu taxar e regulamentar as big techs, debate que não tem avançado no governo. "Eu queria dizer para vocês que a gente vai julgar e vai cobrar imposto das empresas americanas digitais. Nós não aceitamos, em nome da liberdade de expressão, você ficar utilizando [as redes] para fazer agressão, para fazer mentira, para prejudicar", disse.

A afirmação vai contra o que foi conversado no comitê com representantes da indústria nesta semana. O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) recebeu empresários da indústria, do agro, dos setores de bens e comércios e representantes de algumas das maiores multinacionais dos Estados Unidos e só falou em diminuir as taxações, não em aumentá-las.

O tom das conversas tem se voltado ao diálogo em vez do uso da lei de reciprocidade. Empresários não fizeram uma fala pública contra a estratégia de retaliação, que Lula tem deixado claro que não vai descartar, mas insistiram que a solução deve ser pela diplomacia.

Enquanto uma parte do governo dialoga, outra tem se mantido dura nas críticas. No evento, o ministro Camilo Santana (Educação) chamou os embargos de Trump de "injustificáveis". Já a ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia) pediu "respeito" ao Brasil. Ontem, Rui Costa (Casa Civil) debochou da investigação econômica anunciada pelos EUA na terça.