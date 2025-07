Nascidos em julho ainda podem fazer saque-aniversário do FGTS; veja datas

No modelo tradicional, chamado de saque-rescisão, o trabalhador dispensado sem justa causa pode retirar todo o montante disponível no FGTS, incluindo a indenização de 40%.

Para quem escolhe o saque-aniversário, os recursos ficam disponíveis a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de retirada de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é voluntária e pode ser feita pelo app ou site oficial do FGTS. Ao se cadastrar, o trabalhador deve informar uma conta bancária para receber os valores. De acordo com a Caixa, o crédito é feito até cinco dias úteis após a solicitação, se ela for feita dentro do mês de aniversário.

Também é possível voltar para a modalidade de saque-rescisão, desde que não haja antecipação contratada. Essa mudança só é efetivada no início do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor do saque-aniversário?

O montante liberado varia conforme o saldo total nas contas do FGTS do trabalhador. A alíquota pode ir de 5% a 50%, com acréscimos fixos que mudam conforme a faixa de saldo.