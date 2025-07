PIS: abono salarial de julho já está sendo pago; veja quem recebe

Além disso, o trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês (R$ 2.640,00) em 2023 e estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos cinco anos.

Os dados referentes ao vínculo empregatício precisam estar corretamente informados pelo empregador na RAIS (até 15 de maio de 2024) ou no sistema eSocial (até 19 de agosto de 2024), conforme o tipo de contrato de trabalho.

O valor do benefício é calculado proporcionalmente aos meses trabalhados em 2023, com base no salário mínimo vigente em 2025, fixado em R$ 1.518.

A verificação do direito ao benefício pode ser feita pela Carteira de Trabalho Digital, pelo site Gov.br, pela Central Alô Trabalho no número 158, ou presencialmente em unidades do Ministério do Trabalho.

Quem tem conta na Caixa receberá automaticamente em conta corrente ou poupança. Já os correntistas do Banco do Brasil poderão sacar via PIX, TED ou diretamente nas agências.

Para os demais, o depósito será feito em uma conta poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa.