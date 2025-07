Até 25 de Março virou alvo de Trump em investigação contra Brasil; entenda

Os EUA abriram uma investigação contra o Brasil esta semana que visa supostas práticas ilegais do país. Entre elas, está o comércio na rua 25 de Março, famoso centro de compras popular na cidade de São Paulo.

O que aconteceu

Investigação comercial contra o Brasil. O governo Donald Trump, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês), anunciou na terça-feira que iniciou uma investigação comercial contra o Brasil. Pix e até rua 25 de Março estão entre as práticas que a Casa Branca descreveu como potencialmente "desleais".

Documento chama 25 de Março de 'mercado de produtos falsificados'. No quesito de proteção da propriedade intelectual, o centro comercial é descrito em documento como "um dos maiores mercados de produtos falsificados, apesar das batidas policiais nessa área". Conforme o relatório, o Brasil tem várias práticas e políticas que "aparentemente negam proteção e execução adequadas e efetivas dos direitos de propriedade intelectual".