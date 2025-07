Pronunciamento de Lula não foi voltado para negociações, diz economista

A pergunta é: Qual vai ser a reação do presidente Trump? Por enquanto, ainda que você tenha uma tarifa bastante elevada, o efeito sobre a economia brasileira não vai ser excepcional.

Uma razão simples, porque o Brasil é um país fechado, apenas 12% das exportações brasileiras estão dirigidas para os Estados Unidos, as exportações brasileiras correspondem aproximadamente a 2% do PIB, ou seja, nossas projeções dão de que se for adotado uma tarifa de 50%, o efeito vai ser uma queda na taxa de crescimento do PIB da ordem de 0,3% por ano, o que não é um desastre.

José Márcio Camargo, economista

O economista destacou que o governo brasileiro dá sinais que ainda não começou um processo de negociação com o governo americano.

O grande risco é que você gere uma situação de insegurança de tal ordem que você comece a ter fuga de capital da economia brasileira, principalmente de investimentos americanos que são superimportantes para a economia brasileira.

Isso, sim, é o grande risco. Acho que o governo brasileiro precisa tentar evitar, e não existe, por enquanto pelo menos, não só os discursos do presidente Lula, assim como outros discursos que o presidente Lula fez, assim como as negociações feitas internamente, os sinais não são de que vai ter uma negociação muito importante com o governo americano. Na verdade, o governo brasileiro ainda não começou um processo de negociação com o governo americano.