Quando será pago o 3º lote de restituição do IRPF 2025? Veja data

A Receita Federal já efetuou os depósitos referentes ao primeiro e ao segundo lotes da restituição do Imposto de Renda. Agora, os contribuintes aguardam o próximo crédito, agendado para o dia 31 de julho, data em que será disponibilizado o terceiro lote.

Cronograma da restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

Os depósitos seguem uma ordem de prioridade estabelecida em lei. O pagamento começa pelos contribuintes com 80 anos ou mais, seguido por pessoas com idade superior a 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Depois, são contemplados os profissionais da educação cuja principal atividade seja o magistério. Também têm preferência os que utilizaram a declaração pré-preenchida e indicaram uma chave Pix para o recebimento. Quando há empate entre os critérios, a data de envio da declaração serve como critério de desempate.