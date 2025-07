FMI melhora projeção de crescimento do Brasil para 2,3% neste ano

O FMI (Fundo Monetário Internacional) revisou as previsões de crescimento da economia brasileira para 2,3% neste ano. No relatório divulgado hoje, a organização reconhece um avanço mais forte do que o esperado do PIB (Produto Interno Bruto) nos últimos três anos.

O que aconteceu

FMI atualiza projeções de crescimento do Brasil neste ano. A nova estimativa prevê um avanço de 2,3% da economia nacional neste ano. A previsão está alinhada com as expectativas do Ministério da Fazenda (2,5%) e do Banco Central (2,1%). Até 2030, o crescimento deve chegar a 2,5% no ano.

Projeções correspondem a uma perda de força da economia. A alta esperada do PIB em 2025 é menor do que o avanço observado no ano passado. Segundo o FMI, a desaceleração é resultado de condições monetárias e financeiras restritivas, da redução do apoio fiscal e do aumento da incerteza política.