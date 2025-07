Amanda Klein: Lula defende reeleição, não os interesses do país

Em entrevista ontem à CNN americana, Lula repetiu que Trump não foi eleito para ser o imperador do mundo. Para quem está num esforço diplomático de impedir que os produtos brasileiros paguem a tarifa escorchante - praticamente um embargo - de 50%, soa como provocação.

Esse tipo de declaração traz zero benefício para o país. Mas ajuda Lula na estratégia de antagonizar com Trump, que vem rendendo pontinhos preciosos na recuperação da popularidade.

Amanda Klein

O presidente Lula voltou a criticar o presidente dos EUA, Donald Trump, e disse que vai cobrar imposto de "empresas digitais norte-americanas", as big techs.

Amanda Klein ressaltou que o presidente do Brasil pegou no ponto fraco de Donald Trump ao falar sobre a taxação às big techs, aumentando ainda mais o conflito com o governo dos Estados Unidos.

A Casa Branca respondeu, por meio da porta-voz, Karoline Leavitt, que o presidente americano não está tentando ser o imperador do mundo, mas é um presidente forte dos Estados Unidos. Não satisfeito, Lula falou ao seu público interno em evento da UNE e disse que vai taxar as big techs. Pegou no ponto fraco de Trump.