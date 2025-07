Calendário de pagamentos do PIS 2025: confira aqui as datas do abono

A Caixa Econômica Federal dá início aos depósitos do abono salarial de 2025 para os profissionais nascidos nos meses de setembro e outubro.

O que aconteceu

Conforme o calendário oficial, os pagamentos do sexto grupo de beneficiários tiveram início no dia 15 de julho, seguindo as datas estabelecidas pela Caixa. Esse lote contempla trabalhadores aniversariantes em setembro e outubro.

Para ter direito ao benefício, é necessário ter atuado com registro em carteira — tanto no setor privado quanto no funcionalismo público — por no mínimo 30 dias no ano-base de 2023.