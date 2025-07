Do Bem, Desinchá, Neymar e Minecraft: o plano de expansão da mineira Tial

Sabemos que o Neymar é muito querido, principalmente pelas crianças. Também sabemos que esse nosso projeto pode tomar proporções internacionais.

Esse lançamento faz parte da ampliação da marca como um todo: vocês comparam a Do Bem em janeiro, têm parceria estratégica com a Desinchá e fizeram esse lançamento com o Neymar. Como fica o marketing dentro disso? Ele se torna uma peça fundamental para esse momento?

A Tial é uma marca de 39 anos. É mineira, bem conhecida em outros estados, mas não é uma marca nacional. Quando fizemos a aquisição da Do Bem, no começo do ano, estudamos essa repercussão nacional em termos de mídia.

Agora, isso cresceu com a Desinchá e explodiu com o Pley by Ney. No mês que vem, lançaremos um produto em parceria com a Microsoft, com a marca Minecraft, o game mais jogado do mundo.

É um desafio sair de uma empresa de uma marca, para se tornar uma companhia com seis marcas. Mas escolhemos parceiros que nos auxiliam nessa mudança, nesse crescimento.