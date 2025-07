Dólar e Bolsa recuam, na abertura, com tensão Lula-Trump e dados dos EUA

Depois de abrir o dia em leve alta, o dólar vem cedendo hoje, e a Bolsa de Valores caindo, com os investidores reagindo às declarações dos presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump sobre a tarifa de 50% que os Estados Unidos querem impor ao Brasil. Com a agenda esvaziada no Brasil, investidores também acompanham dados econômicos dos EUA que podem dar pistas sobre o futuro da política monetária.

O que está acontecendo

Às 10h28, o dólar recuava 0,12%, vendido a R$ 5,540. A moeda abriu o dia em leve alta e pouco antes da abertura do Ibovespa chegou a atingir R$ 5,56, na máxima do dia até o momento.

Ontem a divisa recuou 0,26%, fechando o dia em R$ 5,547. Durante a primeira parte do pregão, a moeda vinha em alta, mas perder força e passou a operar em queda. Segundo analistas, a virada não teve um gatilho específico, mas refletiu o aumento do apetite por risco com a melhora no desempenho das bolsas de Nova York e desaceleração da alta do dólar frente a outras moedas globais.