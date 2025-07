IOF renderá R$ 22 bi a menos que previsão inicial, mas evitará déficit

Agora, a previsão de déficit primário para 2025 é de R$ 65,7 bilhões. Déficit primário é o saldo negativo que fica na conta do governo depois de pagar suas despesas básicas. A estimativa é da IFI (Instituição Fiscal Independente), do Senado Federal, em relatório divulgado ontem (11). O texto, que ainda não considerava a arrecadação de R$ 11,5 bilhões do IOF, previa déficit de R$ 76,3 bilhões. "Tem que abater" a arrecadação do IOF desses R$ 76,3 bi, disse ao UOL Marcus Pestana, diretor da IFI.

Os R$ 65,7 bi consideram despesas que não entram na meta prevista no arcabouço fiscal, de déficit zero. É o caso dos precatórios (decisões judiciais definitivas contra o governo) e a tolerância de déficit anual de 0,25% PIB (Produto Interno Bruto), equivalente a R$ 31 bilhões.

A arrecadação do governo ainda pode aumentar. "Ainda falta a aprovação da MP do aumento de impostos sobre os BBBs [bilionários, bancos e bets] e a receita extra do petróleo", diz Pestana.

A meta será cumprida, mas fazendo uso do desconto dos precatórios e da margem de tolerância (0,25% do PIB) prevista no arcabouço fiscal vigente.

Marcus Pestana, diretor da IFI

O Boletim Focus previu déficit. A avaliação de economistas consultados pelo Banco Central, porém, foi no dia 11, antes da decisão de Moraes. "A previsão do boletim é de um déficit de 0,56% neste ano", diz a professora de economia e conselheira do Corecon-SP (Conselho Regional de Economia do Estado) Marisa Rossignoli, para quem a criação de novas taxas ou cortes no orçamento "são custosas para a população".