Restituição do IRPF 2025: veja data de pagamento do 3º lote

A Receita Federal já efetuou os pagamentos referentes ao primeiro e segundo lotes da restituição do Imposto de Renda. Agora, os cidadãos que têm direito ao reembolso aguardam o próximo depósito, agendado para o dia 31 de julho, quando será disponibilizado o terceiro lote.

Cronograma de restituição do IRPF 2025

1º lote: 30 de maio (já efetuado)

2º lote: 30 de junho (já efetuado)

3º lote: 31 de julho

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro?

Os reembolsos são pagos com base em uma ordem de prioridade estabelecida por lei. O processo começa pelos contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contempladas pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves. Na sequência, têm preferência os profissionais da educação cujo principal rendimento vem do magistério.