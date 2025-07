Saque-aniversário do FGTS 2025: calendário foi liberado pelo governo

Já na forma tradicional, o chamado saque-rescisão, é possível retirar a quantia total do fundo, junto com a multa de 40%, se for demitido sem justa causa.

O saque-aniversário fica acessível a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador e pode ser realizado em até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

Quem quiser participar precisa aderir de forma voluntária, por meio do site ou do app do FGTS. O trabalhador também deve informar uma conta bancária para o depósito do valor. Se o pedido for feito dentro do mês de nascimento, a quantia será liberada em até cinco dias úteis, segundo a Caixa Econômica Federal.

A Caixa informa ainda que é possível solicitar o retorno ao modelo saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja empréstimo com antecipação do saque-aniversário em andamento. A mudança, no entanto, só valerá a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Quanto é possível sacar?

O montante disponível para saque anual varia de acordo com o total acumulado no FGTS. A alíquota aplicada vai de 5% a 50%, com acréscimos fixos conforme a faixa do saldo: