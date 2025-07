Cofundador da Dengo: 'Marcas com boa conexão humana têm melhor retorno'

O preço do cacau chegou a bater US$ 12 mil por tonelada em 2024, ultrapassando até mesmo o valor do cobre, tradicionalmente mais valorizado. Jamais pensávamos que o cacau chegaria a um valor tão alto. Estevam Sartoreli

O salto vertiginoso nos preços não foi causado por aumento de demanda, mas por queda drástica na oferta. "Os modelos de produção não estão mais dando conta", afirma Sartoreli.

Além do cacau, outros alimentos enfrentam a mesma pressão: o café, o azeite e, mais recentemente, a castanha-do-pará, que sofreu perda de até 80% da safra em algumas regiões, segundo o empresário. O motivo, diz ele, é o mesmo: eventos climáticos extremos, como secas e chuvas irregulares, que afetam diretamente os ciclos produtivos.

"Em 2025, já não é novidade o preço do café e do cacau. Novidade para nós esse ano foi a quebra da castanha do Pará ou castanha do Brasil", afirmou ele. O impacto atinge todos os elos da cadeia, do pequeno produtor ao consumidor final.

A alimentação de verdade tende a se tornar mais cara enquanto nós não corrigirmos nosso modelo de consumo. Estevam Sartoreli

Para Sartoreli, a saída está na mudança de hábitos: consumir com mais intenção, pagar mais por produtos duráveis, e buscar qualidade em vez de volume. Um exemplo de hábito que precisa mudar é o consumo excessivo de açúcar, diz ele: "Na Dengo, a gente defende desde o começo um mote de mais cacau e menos açúcar", defende o executivo.