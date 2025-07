Tarifaço reestrutura parcerias e acelera nova ordem no comércio global

Só na Ásia, a China já compensou as perdas nas vendas para os EUA, proporcionalmente. "Entre abril, maio e junho, a China passou a vender 17,2% a mais para o Sudeste Asiático, substituindo a queda de 16,1% nas vendas para os EUA", diz Leonardo Trevisan, professor de relações interacionais da ESPM.

Brasil também se mexe

08.07.25 - O presidente Lula (PT) recebe o presidente da Índia, Narendra Modi, no Palácio da Alvorada Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL

Brasil e Índia pretendem triplicar as trocas comerciais, hoje em US$ 12 bilhões. "Esse fluxo não está à altura das nossas economias", afirmou o presidente Lula ao lado do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no dia 8 em Brasília. "Estamos determinados a acelerar essa meta, triplicando esse valor no curto prazo." O indiano falo em "chegar a US$ 20 bilhões na cooperação econômica".

No começo do mês, Brasil e Marrocos intensificaram tratativas de parceria. Na mira dos brasileiros está a utilização do porto de Tanger Med, que oferece acesso à África, Europa e Oriente Médio. "O céu é o limite para as sinergias entre nossos países", afirmou Ali Seddiki, diretor-geral da Agência Marroquina de Desenvolvimento das Exportações durante o Fórum Brasil-Marrocos, em Marrakech.

Na América Latina, o alvo é o México. Embora concentrem 60% do PIB (Produto Interno Bruto) da região e mais de 320 milhões de consumidores em potencial, o Brasil não exportou mais do que US$ 7,8 bi para o México no ano passado, que vendeu US$ 5,8 bi ao Brasil.